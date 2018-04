La columnista se pregunta si con la distribución de esa escenografía el noticiero tiene a “la mujer como objeto” y “como mercancía que vende sexo”, y dirige su inquietud al informativo y a su director, Juan Lozano.

Este es un fragmento de la emisión del noticiero de este martes:

Así se ve el escenario completo:

En Blu Radio, emisora en donde Ochoa es panelista, debatieron sobre el tema y el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, señaló: “Yo creo, Paola, que usted tiene toda la razón. […] Estoy de acuerdo, porque se ve raro”.

Ochoa replicó: “Dígame si no es el machismo en su máxima expresión. Es una discriminación total, por qué las piernas a ella y no a él. […] Está hecho a propósito”.

Con esa opinión coincidió Luz María Sierra: “Yo no creo que sea mal diseño de set, yo creo que está hecho a propósito, porque si no hubieran puesto al señor ahí”.

Los periodistas de la emisora discutieron sobre sí se les ordena o no a las mujeres vestir de falda o es opcional. Sin embargo, resaltaron, que conocen a Lozano, porque fue panelista en ese medio durante tres años, y que es una persona respetuosa de las mujeres. Además, que él lleva muy poco al frente del noticiero y “heredó” ese set.

Por su parte, Felipe Zuleta señaló que él recuerda ese escenario porque “le costó sangre a Sandra Borda”, que también fue panelista en la emisora y es analista política.

Zuleta relató: “Sandra tiene unas cicatrices en una rodilla y el primer día que salió con este set en el que se le ven las piernas a las presentadoras, mas no a los presentadores, sacrificaron a nuestra compañera Sandra Borda porque le tomaron foto de cerca y todo”.

Precisamente, Borda fue una de las personas en replicar la crítica de Ochoa:

Escuche el debate completo en Blu Radio:

La discusión en la emisora y el trino generaron reacciones, algunas apoyando a Ochoa y otras en desacuerdo con su percepción de la imagen:

Solicitar que se busque igualdad en la presentación de parte del cuerpo para hombres y mujeres en el ser?, ¿o por qué será que la presentadora no puede usar pantalones en dicho espacio del escenario?

¿Usted quiere convencernos que solo ve el noticiero y no a los presentadores?

Parece que poco conoces como es el manejo laboral hacia la mujer en varias empresas, y que sucede cuando ella dice que no comparte posiciones del jefe.

Tiene razón Christian . Queremos esa minuciosidad en otros temas. Estamos jodiendo por todo. Esto no es nuevo en las presentadoras. Si no están de acuerdo, que denuncien que son obligadas.

Con las feministas no hay caso

Esta sra exagera en un feminismo acomplejado, según ella todo esta en contra de la mujer y está dispuesto para usar a la mujer como objeto. Se nota que no conoce al Sr @JuanLozano_R . Feminismo hipócrita y dañino

Estamos en Colombia, tristemente en este país es así. Vayan y miren cómo se visten las presentadoras de la BBC o de CNN. Claro, son profesionales. Aquí la mayoría son modelitos y actrices que muestran lo que tienen y no es exactamente profesionalismo…

Será que esto ya es una fijación? No me interesa las piernas me interesa la noticia. Muy buen noticiero.

— Galileo (@jcgaza) 3 de abril de 2018