Anti-'castrochavistas' delirantes invitan a no responder censo electrónico

En realidad, lo que busca el censo electrónico es que los colombianos respondan “las preguntas de manera autónoma, sin la intervención del censista”.

Los datos que se recopilen “no podrán darse a conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos que no hagan posible deducir de ellos información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse para fines comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro diferente del propiamente estadística“, dice el artículo 5 de la ley de reserva estadística.

Lo anterior descarta cualquier delirio que sugiera que la información del censo será usada para fines electores.

Además, cabe mencionar que el último censo en Colombia se hizo en 2005, es decir, hace 13 años, por lo que, después de tanto tiempo, es apenas lógico que el Dane busque herramientas tecnológicas que faciliten su labor.

El mensaje falso que circula en WhatsApp, además, pide esperar a “que los censen en la casa”, lo cual también es descabellado, pues así sean recopilados por Internet, al final es la misma entidad la que computa los datos: el Dane.

Esta es la mentira difundida en redes:

“*Hagan el Censo presencial… NO lo hagan por Internet*

Saben por qué el gobierno de Santos va a realizar el CENSO, ya cuando le faltan menos de 7 meses para terminar el mandato?

No es extraño lo del censo ?

El gobierno nos está preparando la “trampita para las elecciones !!!

Lo que el gobierno pretende es obtener NUESTROS DATOS ELECTRÓNICOS para usarlos en el VOTO ELECTRÓNICO, como lo hicieron en Venezuela.

Ojo con esto, Colombia !!!

Esperen que los censen en la casa… *NO lo hagan en Internet*… porque si lo haces por Internet, tus datos serán usados para las elecciones presidenciales con Voto Electrónico… Así se piensan Robar las Elecciones !!!

*No hagas el Censo por Internet*

*No permitas que te Roben tu Voto*

Comparte esta información con tu familia y amigos”.