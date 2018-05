El periodista aseguró que además se viola “la libertad de prensa y todos los derechos que hay en los medios de comunicación” y el derecho de los ciudadanos a ser informados.

Morales se refiere a la circular emitida por el organismo electoral en el que prohíbe hacer, publicar o comentar sondeos sobre las preferencias electorales de los colombianos con miras a la primera vuelta de la elección presidencial el próximo domingo 27 de mayo.

El director del noticiero puntualizó enérgico: “Cómo se les ocurre que les van a decir a los medios de comunicación: ‘No hablen de las encuestas que ya fueron publicadas’. Esto, aparte de ser un atropello, es de una estupidez como yo no había visto en la autoridad en Colombia”.

Morales reconoció que “históricamente en Colombia las encuestas no se pueden revelar una semana antes de las elecciones, y eso es indiscutible porque puede afectar el resultado electoral, pero ahora lo extienden a comentar las anteriores”.

En la discusión con sus compañeros y panelistas, el periodista de Blu Radio agregó: “Es un atropello y violación de normas constitucionales en Colombia como yo no he visto relacionadas con la prensa nunca. Y esto también se extiende a internet. Los señores en Twitter no podrían comentar una encuesta porque a los genios del CNE les da por conculcar derechos”.

Con eso se refieren a que cualquier persona puede consultar las encuestas que ya han sido publicadas con una simple búsqueda en internet.

En la emisora recordaron que el próximo lunes en su espacio de la mañana tienen programada la divulgación de una encuesta, que contrataron con Invamer en alianza con Noticias Caracol y la revista Semana, por lo que anunciaron acciones en contra del CNE, según advirtió Morales:

“Teniendo en cuenta que esto es una atrocidad contra el derecho que tengo de comentar lo que se me antoje, y yo supongo que en esto mismo están colegas de otros medios de comunicación, voy a presentar hoy mismo una tutela en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca a la espera de que rápidamente y los días hábiles que quedan tome una decisión sobre esta circular. Una figura que ellos bautizaron circular externa, como si los medios de comunicación estuviésemos, para estos efectos, en el resorte de estos cuestionables magistrados del CNE que le acaban de dar un golpe de Estado a la Constitución en Colombia”.