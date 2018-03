En el espacio radial se dieron cita las aspirantes al Senado Aída Abella, candidata por la Lista de la Decencia; Olga Lucía Velásquez, candidata del Partido Liberal; Ana Paola Agudelo por el Movimiento Mira y Eva María Uribe, del Centro Democrático. Tras hablar de diversos temas de género, llegó el momento de responder al rompe, sí o no, sobre varios asuntos.

La primera pregunta, hecha por la periodista Juanita León, directora de La Silla Vacía, fue: ¿Están con el #MeToo o con Catherine Deneuve?

Ante el silencio imperante, Diana Calderón, conductora de Hora 20, empezó a indagar sobre si las candidatas sabían o no del tema que ha sido tendencia mundial sobre el acoso, especialmente a raíz del caso de Harvey Weinstein en Hollywood.

“¿No están informadas sobre este tema? ¿Si saben cuál fue la posición de Catherine Deneuve en Francia sobre ese tema?” dijo la directora del programa, y continuó: “Yo necesito aquí una confesión. ¿Saben o no saben? Porque si no saben habla de que ustedes como mujeres pues no están informadas de un tema que movió a las mujeres. Y si no saben, pues hay que ser realistas y decir que no saben”.

Como todavía no había una respuesta clara al respecto, Calderón pasó a explicar el contexto de la postura de las francesas sobre las denuncias del movimiento #MeToo. Tras la explicación Eva María Uribe manifestó que está en contra del acoso laboral y de lo tarde de las denuncias sobre acoso. “Sí me parece que las norteamericanas hablaron muy tardecito, porque que nos estemos enterando de casos que ocurrieron hace 10, 15 años, pues no tiene ninguna presentación. Tiene que ser en el momento”, dijo la candidata del Centro Democrático.

Aída Abella dijo que “no estuvo” de acuerdo con la posición de la actriz francesa, por considerar que las norteamericanas sí lograron hacer algo que no se había hecho antes.

La pregunta era de sí o no. Volvió el silencio, y pasaron a hablar sobre el servicio militar para las mujeres.