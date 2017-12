Hallan muertas a 2 mujeres que salieron de sus casas y desaparecieron

El reciente hallazgo se dio este viernes cerca del monasterio del barrio Pinares, en Cartago, en donde las autoridades identificaron el cuerpo sin vida de Valeria Liliana Arenas Gómez, de 47 años, reportada por sus familiares como desaparecida desde el pasado 26 de diciembre, informó Noticias NVC.

La víctima, según conoció el medio, salió ese día a pasear el perro, pero el animal regresó hacia la medianoche a la casa con un ojo lastimado y sin el collar.

Rápidamente la familia inició la búsqueda con ayuda de las autoridades y horas después encontraron las prendas de vestir abandonas en un lote del barrio Santa María.

Luego, dice, en sectores aledaños hallaron el cuerpo sin vida en un aljibe.

Hasta el momento se desconocen las causas de muerte de Arenas Gómez, pero con ella son ya 70 los homicidios que se registran este año en Cartago.

El segundo caso se registró en el barrio Prado Soledad, en Atlántico, en donde vecinos alertaron del asesinato a tiros de María Alejandra Pacheco Mercado, de 22 años, que salió de su casa el miércoles en la noche para cumplir turno en la Cínica San Ignacio de Barranquilla, de acuerdo con Zona Cero.

“Como a las 6:15 de la tarde salí con ella. No la noté preocupada o algo por estilo. Se subió al bus porque empezaba turno. Al día siguiente, la mamá me dice que no había llegado a la casa. Llamamos a los compañeros de trabajo y nos dijeron que no se presentó a laborar”, dijo a ese medio el papá de la joven, Mario Pacheco.

Pese a que preliminarmente la Policía dijo que a la joven la “citaron” al sitio, familiares no se explican qué hacía allá si no tiene parientes o personas conocidas.

Por eso, según cita ese medio, la otra hipótesis que manejan es que la habrían matado en medio de un atraco ya que no tenía varias de sus pertenencias.

Por ahora, las autoridades indagan el caso pues la joven se conectó por última vez a WhatsApp a las 7:15 del miércoles.

Sobre los señalados asesinos, El Heraldo informó que eran dos hombres de contextura delgada que iban a pie, y que vestían con camisetas blanca y negra.