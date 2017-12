Madre y sus dos hijas, de 1 y 9 años, llevan 8 días desaparecidas

Desde ese día el paradero de la mujer, identificada como Natalia Reyes, y de las dos niñas es un incierto.

De acuerdo con Noticias Caracol, lo único que saben los familiares de ella es que la última vez que las vieron estaban en el municipio de Corozal (Sucre).

“Ella salió a las 10:00 de la mañana y no hemos sabido más nada”, manifestó Guillermo Reyes, hermano de la mujer, al noticiero.

Sin embargo, Luis Madrid, esposo de la mujer, dijo al periódico digital La Voz que sospecha que un extranjero se llevó a su compañera sentimental y a sus hijas.

“Hace un tiempo la pillé hablando con un gringo. Ella me dijo que lo iba a bloquear y que no iba a hablar más con él, pero desde que desaparecieron he ido a averiguar y parece que fue él quien la vino a buscar”, citó ese medio.