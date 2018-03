La emisora cita a una fuente cercana al caso que dijo, textualmente: “La víctima aseguró que en un viaje de vacaciones a Cancún, México, la atacó en la habitación de un hotel”.

Incluso, El Tiempo se refiere a un documento de dos páginas de la Policía en el que quedó consignado que la mujer (una procuradora delegada) afirmaba que Bernabé Celis, presuntamente, le había dado “una cachetada”.

No obstante, luego de que la mujer fuera atendida en un hospital se presentó ante la Corte Suprema de Justicia y negó que el político la hubiera golpeado.

“Ella se presentó y bajo juramento declaró que no hubo agresión”, dijo el magistrado Luis Antonio Hernández, citado por la emisora.

La Corte también se pronunció a través de su cuenta en Twitter, y explicó que ordenó dejar libre al senador ya que no hay pruebas ni señalamientos de la supuesta víctima que lo inculpen.

@CorteSupremaJ dispuso libertad del senador Bernabé Celis, al advertir preliminarmente que no hay pruebas sobre violencia intrafamiliar por ausencia de convivencia, ni de lesiones personales porque la presunta víctima declaró bajo juramento no haber sido golpeada.

La situación fue analizada en el programa Hora 20, de Caracol Radio, y allí se concluyó que es necesario investigar por qué se retractó la mujer de lo que en un principio le dijo a los policías.

“La Corte resolvió en su sabiduría que estamos frente a un resbalón, sin heridas, simplemente un golpe en el pómulo chiquito contra una mesa de noche”, dijo el abogado Jaime Lombana, que defiende a Celis.

