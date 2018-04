De repente, asegura la mujer, las delincuentes se le acercaron por la espalda y con la ayuda de un hombre la dominaron a la fuerza, de acuerdo con Blu Radio.

“Iba caminado para ir a mi trabajo y se me olvidaron unos documentos. En ese instante, vi una camioneta negra, que no le preste atención, cuando dos mujeres me interceptaron por la espalda y me montaron en el vehículo”, recordó Sandoval Vergara citada por RCN Radio.

Sin embargo, relata que cuando estaba dentro del carro las mujeres comenzaron a golpearla en el rostro, agregó en Noticias Caracol:

“Cuando la muchacha me agarró, me tenían agarrada porque yo no me dejaba, ella cogió y me cortó el cabello. Yo sentí que la melena me cayó. Yo gritaba: ‘Suéltame, suéltame’ y ella me decía: ‘cállate’ y me pegaba en la cabeza’”.

La víctima también le dijo a El Heraldo que no alcanzó a reconocer a sus agresores porque la cogieron por la cabeza y luego: “Me tiraron bocabajo en el asiento trasero. Nunca les vi la cara”.

“Tengo mucha impotencia porque no entiendo qué fue lo que pasó. Yo les decía que me soltaran, que me dejaran ir, pero más me insultaban y me agredían. En ese momento pensé que me iban a violar y a matar”, agregó en su relato al diario.

Sin embargo, lo que más le llamó la atención es que los delincuentes no le hurtaron su teléfono, bolso y demás pertenencias de valor.

Según un experto en belleza consultado por el noticiero de televisión, un cabello natural como el de la víctima puede ser comercializado por un valor de entre 800 mil y un millón de pesos.

Finalmente, las mujeres abrieron la camioneta, la empujaron y escaparon con el cabello en el vehículo. Sandoval Vergara señaló en los medios de comunicación que no alcanzó a ver las placas del carro porque estaba aturdida por los golpes.

Entre tanto, la mujer recibió una incapacidad de Medicina Legal, mientras la Policía trata de establecer la identidad del propietario del vehículo, a través de las cámaras de seguridad de la zona, concluyó el informativo.