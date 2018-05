La agresión se produjo a las 2:30 de la madrugada del domingo pasado en la vivienda de Bedoya, en el barrio Patria, de Bogotá, de acuerdo con la denuncia que ella interpuso y que publicó en Facebook para hacer público su caso.

“Denuncio porque al quedarme callada podría pasarle a alguien más el día de mañana y esto no lo podemos seguir permitiendo”, agrega en la red social. “Hoy fui yo y no quiero que ninguna otra mujer tenga que pasar por lo que yo pasé con este personaje porque de hombre no tiene nada”.

“Llevábamos mes y medio de novios”, agregó Bedoya en Caracol Radio. “Estábamos en un matrimonio en La Calera. Salimos a eso de las 12:30 o 1:00 de la mañana hacia Bogotá. Estábamos teniendo una discusión dentro del carro. Él se quedó dormido en el carro, llegamos a mi casa. En ese momento estaban los vecinos entrando al mismo tiempo que nosotros”.

Después dio más detalles: “Entramos a mi casa y ya estábamos en mi cuarto, y él quería irse de la casa. Yo le decía que no se fuera”. En ese momento, forcejearon por las llaves de la casa y después él empezó a golpearla.

“Había tomado algo, pero no estaba ebrio”, recordó Bedoya. “Intentó varias veces ahorcarme. Me tapaba la boca y la nariz con su mano para decirme que no gritara más. Yo lo que hacía era gritar para que los vecinos me oyeran, porque no podía coger el celular, no podía coger nada. Gracias a dios y a los vecinos llegó la Policía”.

“Decía que me iba a matar si seguía gritando. Estaba recién operaba y estaba sangrando. Me dejó salir al baño y me decía que todo era mi culpa. En ese momento, empezaron a golpear en mi casa. Era la Policía. Él me decía: ‘Vas a salir y decir que todo está bien. Tú no tienes nada, no ha pasado nada’. En ese momento yo le decía que sí”, añadió la mujer en su angustioso relato a la emisora.

“Salí corriendo y me metí en el apartamento de mi vecina, y el salió a la puerta y en ese momento fue la captura”, terminó. “Salió libre el domingo a las 11:00 de la noche”.