Las declaraciones de Juan Pablo Escobar, el hijo del capo del Cartel de Medellín que ahora vive en Argentina, las hizo durante la presentación de la serie televisiva en Madrid en entrevista con el Mundo de España.

Escobar explica que este documental es el único en el que ha participado la familia, y es enfático en que las demás versiones de la vida de su padre son contadas por personas que no lo conocieron: “Nuestro compromiso es con la verdad, (…) hacemos documentales y no ficción. No nos dedicamos a la glorificación de la figura de mi padre. Eso es algo que hace muy bien Netflix”, le dijo el hombre a El Mundo.

En cuanto a la muerte de su padre, Escobar hijo asegura que documentos secretos de la Embajada de EE. UU. en Colombia que contradicen la forma y el sitio en el que murió Pablo Escobar, y sostiene que pudo haber sido un suicidio, a juzgar por lo que había dicho su padre en vida respecto de que “(las autoridades) no lo encontrarían con vida”.

No es la primera vez que Juan Pablo Escobar dice que su padre se habría suicidado, pues en conversaciones anteriores con medios de comunicación se ha referido a lo mismo.

“Me confesó que tenía 15 balas en su pistola (…) 14 para sus enemigos y la última para él”, dijo Juan Pablo Escobar en la entrevista, al tiempo que denunció que los médicos forenses que certificaron su muerte habrían sido amenazados por el Gobierno para que cambiaran los resultados de la autopsia, pero que en principio habrían encontrado signos claros de suicidio.