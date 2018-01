“Muchos del Eln están financiados en la academia y la Iglesia católica”

Para Cabal, la financiación que denuncia de “muchos elenos” se hace “a través de la teología de la liberación, jugando a esa doble moral de ser defensores de derechos humanos mientras admiten la combinación de las formas de lucha y nos les importa asesinar al que sea, porque ellos creen que son sociedad civil armada”.

La opinión de Cabal se conoce un día después de que el presidente Juan Manuel Santos suspendiera los diálogos con esa guerrilla en Quito y ordenara el retorno inmediato a Bogotá de su jefe negociador, Gustavo Bell, luego de que el grupo armado reactivara sus acciones terroristas tras finalizar la tregua bilateral de 101 días.

Cabal asegura en el diario caleño que ella, en el lugar de Santos —de quien dice que es una “vergüenza” porque “no manda”— se hubiera parado “de una vez de la mesa”.

En su embate contra lo que denomina genéricamente como “la academia”, la representante del Centro Democrático por Bogotá también calificó de “odiadores” y “gavilla” a los 76 politólogos de la Universidad de los Andes que suscribieron una declaración en la que la descalificaron por su interpretación de la Masacre de las Bananeras.

“[…] Que salgan los odiadores en gavilla creo que sirve, porque no son capaces de enfrentarme en el debate público de uno a uno”, afirmó Cabal, y agregó que esos politólogos le producen “tristeza en el alma”, porque “cuando uno es científico social y hace investigación seria tiene derecho a cuestionar hechos históricos como el de las Bananeras”.

“¡Así no fue! [la Masacre]. Pero yo no tengo derecho a cuestionar nada: deberían devolver el cartón [título] ellos, no yo, pero salen en gavilla y eso me enaltece, esa crucifixión me gusta, porque me termina dando la razón”, aseguró la política.