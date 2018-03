Bolger, de nacionalidad chilena y estadounidense, permanecerá en ese penal para enfrentar el proceso en su contra, en el que son piezas claves los testimonios de la niñera de la víctima y su hermanito de 7 años. Bolger, sin embargo, no aceptó los cargos.

Los detalles de la audiencia en la que compareció Bolger los dio el abogado de la familia de la víctima Juan Francisco Navarrete: “Se impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, ya el trámite posterior es administrativo del Inpec”, dijo en Caracol Radio.

También trascendió la declaración del Juez 29, citado por El Tiempo: “No me he distanciado de la condición de ser humano, de la persona que está siendo procesada. Decido enviarlo a un establecimiento carcelario porque no tengo aún en mi poder los resultados del examen de psiquiatría del señor Bolger”.

Y agregó: “Es por esto que no atiendo la solicitud que ha hecho su defensa de una medida de detención domiciliaria porque no existe el elemento principal que demuestre que tiene problemas psiquiátricos”.

La defensa de Bolger sostiene que él padece problemas psiquiátricos, “que tenía que consumir una droga diariamente y que inexplicablemente había parado su dosis”, agrega el mismo medio.

El hecho en que Bolger habría incurrido en las conductas que se le imputan se presentó el martes pasado. De acuerdo con una reconstrucción hecha por Semana, Bolger se acercó a una niñera que paseaba en el coche a una niña de 19 meses. “El hombre […] se acercó a la menor y luego expuso su pene y lo aproximó a la cara de la bebé. La reacción de la acompañante de la pequeña fue atacar al hombre, que de inmediato se refugió en su casa, donde horas más tarde fue capturado”.