Gustavo Malo concedió una entrevista a Noticias Caracol y allí lo cuestionaron sobre que era sospechoso que se hubiera ausentado de la Corte varios meses por motivos personales y de salud, precisamente cuando era requerido por otros magistrados para definir su situación.

“Cuando estalló este escándalo yo pedí 2 meses de licencia no remunerada […] Luego, yo no busqué esta enfermedad, esta es una enfermedad de la hernia de la cual me operaron, y la vengo sufriendo hace más de 15 años. Y me vi abocado a operarme y eso me generó una incapacidad”, explicó.