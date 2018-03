El decreto lo dio a conocer la Alcaldía de Soacha a través de su cuenta en Twitter, y allí se estipula que está “prohibido el expendio y consumo de bebidas embriagantes” en los alrededores de la plaza principal, sitio en donde se concentrará la reunión con el candidato.

“Decrétese la ley seca entre las carreras 7ª y 8ª, y las calles 12 y 13 de la Comuna 2 del municipio”, dice el documento.

Quién infrinja esta disposición será sancionado con una multa de hasta 2 salarios mínimos legales mensuales.

El decreto también establece que Policía y Ejército dispondrán de un operativo especial en sitios estratégicos para brindar seguridad al candidato y a los asientes al evento.

Gustavo Peto, por su parte, invitó a la ciudadanía a que lo acompañe al evento, que empezará sobre las 2:00 de la tarde.

Los espero hoy a las dos de la tarde en la plaza principal de Soacha.

No más violencia política

No más falsos positivos

No mas madres a quienes les piden sus hijos a la guerra y a la violencia

No más exclusión social. pic.twitter.com/aGEaTMFnqn

— Gustavo Petro (@petrogustavo) 18 de marzo de 2018