Como lo narró una víctima a Noticias Caracol, el asaltante la amenazó con un cuchillo y la obligó a entregar su celular.

Algunos policías que pasaban por el lugar se percataron de lo ocurrido, lograron capturar los delincuentes y recuperar los objetos robados.

Cuando le preguntaron al asaltante por qué había hecho esto él le dijo al noticiero: “Tengo que robar porque necesito, a lo bien, no estoy trabajando, pido trabajo y no me dan, ¿por qué no me dan trabajo? Porque le ven la cara a uno de rata, entonces sí, me pongo a robar, porque a lo bien necesito”.