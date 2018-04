La propia víctima confirmó cómo sucedieron los hechos en una entrevista que le concedió a Noticias Caracol, ya recuperado de las heridas que le dejaron en su cuerpo los ladrones.

“Uno de ellos me dice ‘entregue el bicho’ mientras me daba las puñaladas atrás y otro me pega con una botella y de ahí yo caigo inconsciente”, aseguró el joven a ese informativo.

El robo sucedió de noche hace unos días, en la carrera Séptima con calle 45, cerca de la Universidad Javeriana.

Para fortuna de la víctima, varios transeúntes lo llevaron al Hospital San Ignacio, para que allí fuera tratado. Estas son las imágenes del robo, que quedaron registradas en las cámaras de seguridad ubicadas en el sector: