“Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador […] y que me vayan a decir que soy un narcotraficante. Yo no estoy para esas cosas. Necesitamos respeto”, explicó el exguerrillero al periodista William Parra en una entrevista transmitida en el espacio ‘Pregunta Yamid‘ del Canal 1.

Consultado sobre las razones de su traslado al Caquetá, ‘Márquez’ aseguró que no se ha asustado, reiteró que la captura de ‘Jesús Santrich’ es un montaje, y que esta situación está generando desconfianza en los espacios territoriales:

“A mí no me asusta nada ni nadie, lo que pasa es que no soy pendejo. Mire lo que hizo el fiscal con ‘Santrich’, si lo hizo con Santrich lo van a hacer con los otros de las Farc”.