El candidato presidencial Iván Duque se refirió al tema ya que Vicky Dávila le preguntó si le importaba o no que su cuñado dijera, públicamente, que no votaría por él en las consultas interpartidistas del próximo domingo.

Dávila, por su parte, insistió en que si no le daba “dolorcito” lo que dijo Morales, pues lo lógico sería que lo apoyara por ser familia.

“No”, respondió Duque. Y agregó: “La verdad, entendí que él tiene unas preocupaciones y esa es la forma en la que quiere desmarcarse, y está bien, se la respeto”.

La expresión de Morales a la que hacen referencia en la entrevista en W Radio la dijo el periodista, al aire, el pasado 7 de marzo, en donde afirmó que nunca ha votado ni votará por el candidato del Centro Democrático.

“Voy a votar en la consulta del Centro Democrático y del Partido Conservador por Marta Lucía Ramírez. Soy el más interesado que gane Ramírez. Se equivocan totalmente quienes creen que tengo algún interés”, dijo en Blu Radio.

La aclaración la hizo Morales ya que cuando Gustavo Petro fue invitado al programa de Vicky Dávila, el pasado lunes 5 de marzo, dijo que supuestamente el periodista lo “atacaba” desde la emisora y que “manipulaba” a la opinión pública para hacerle “campaña al cuñado”.

Por eso, el periodista también se refirió a esa afirmación para que “no haya suspicacia”.

“Cuando me ennovié con María Paula, Iván tenía 15 años. Lejos yo estaba de suponer que ese niño iba a ser candidato presidencial, y mi esperanza es que una cosa no se mezcle con la otra. No han vivido juntos. Ellos no son hermanos cercanos (solo por parte de papá). Mal haría en intentar hacerle campaña a Duque”, puntualizó Morales.