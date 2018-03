El mismo Iván Duque recopiló un fragmento de esa entrevista, con la periodista Vicky Dávila, a propósito del debate que se abrió por la acción de tutela que interpuso el abogado José Luis Reyes Villamizar, que se define como simpatizante del Centro Democrático, según dijo el mismo caricaturista en su cuenta de Facebook.

“¿Le molestó esa caricatura de ‘Matador’?”, preguntó Dávila, y Duque, respondió:

“Uno en la vida tiene que aprender a reírse de todo. Para mí, los caricaturistas son artistas. Ellos interpretan la realidad con la libertad con la que lo quieran hacer. A mí eso no me molesta. Yo nunca he dejado de ser capaz de reírme de las cosas, y de ver las cosas con el prisma de tranquilidad que lo amerita”.