“La verdad es que yo cuando pienso en ese momento, pienso que fui muy, muy cobarde. Y fui cobarde porque acababa de salir de la selva y estaba muy frágil y yo no entendía por qué me estaban atacando. Es decir, como que hoy en día veo la manipulación de los hechos, los intereses políticos, pero en ese momento… yo quería simplemente volver a respirar y abrazar a mis hijos. Yo estaba en otro cuento. Y yo creo que si hubiera tenido más perspectiva, yo hubiera luchado porque la justicia tomara cartas en el asunto y se establecieran los hechos. La verdad son hechos concretos”, dijo este martes en La W.

Entonces, Vicky Dávila le preguntó: “¿Hoy no hubiera retirado la demanda, hubiera dejado que la justicia operara?”.

“Hoy hubiera ido hasta el final. En eso me equivoqué. Pienso que de todas maneras no valía la pena uno hacerse harakiri por una reparación; es decir, en ese momento yo dije: ‘bueno, a mí qué me importa’”, respondió Betancourt.

La indemnización como resarcimiento por el tiempo que estuvo secuestrada se calculó, en 2010, en cerca de 13 mil millones de pesos, y aunque Betancourt desistió de pedirla porque le pareció una cifra “absurda y astronómica” de todas formas fue atacada, informó en ese momento El Tiempo.

En la entrevista, Dávila le dijo que si ella desistió de la indemnización, tal vez fue “porque pensó en los pesos que podían llegar… no eran su prioridad, pero no pensó en ese veredicto de la justicia y la verdad”, a lo que la excandidata presidencial respondió con un “exacto”.

“La familia había dado una batalla de años. Estaban cansados de que les dijeran apátridas, vendepatria… les escupían en la calle, los insultaban. Mi familia me decía… (grita Vicky Dávila) ‘No me joda más’”, puntualizó.

Betancourt fue liberada en julio del 2008, luego de la llamada ‘Operación Jaque’, y según ella su secuestro se dio porque le quitaron la escolta “por razones políticas” cuando anunció que viajaría a San Vicente del Caguán.

No obstante, explicó en La W, la versión que entregó el gobierno del expresidente Andrés Pastrana fue que pese al riesgo ella se había dio por su voluntad.

“Es una mentira que se le vendió a la gente […] el presidente (Pastrana) iba para la zona, imposible más seguro. Yo no estoy diciendo que el presidente quiso que me secuestraran al quitarme los escoltas. Lo que sí sé es que al quitarme los escoltas quería que yo no fuera a San Vicente, para no estar con él en el momento de su rueda de prensa. Esas son las razones políticas”, explicó Betancourt.