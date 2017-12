Le embargó la casa el Icetex por no pagar deuda de sus 2 hijos, de 27 y 30 años

Elena Herrera es la madre de Ricardo e Iván Baquero, dos profesionales que culminaron sus estudios de literatura y diseño en la Universidad de Los Andes con préstamos que les hizo el Icetex.

La mujer denuncia a través de Blu Radio que desde 2013 empezó a pagar cuotas de 800.000 pesos mensuales por cada uno de sus hijos, y que luego de “una protesta” y dos renegociaciones de la deuda con la entidad le quedaron “cuotas de alrededor de 250.000 pesos” mensuales por cada uno.

De 39 millones de pesos que le prestaron a uno de ellos, la mujer asegura que ya pagó 16 millones de pesos. Por el otro, dice, ha cancelado 12 millones de pesos, pero la deuda disminuye muy poco.

Pero la mujer explica en la cadena radial que sufrió un accidente y por eso se atrasó con el pago del compromiso, razón por la que el Icetex pidió medidas cautelares y le embargaron el apartamento que le dejó su esposo antes de morir.

“De repente, me llegó una notificación y me llamaron a un juzgado para decirme que iban a embargar mi casa. Pese a que tenía un poder firmado por mis hijos, no me dejaron hablar. Yo tengo 30 años de estar viviendo en esta casa y es mi única propiedad”, se quejó la mujer en la emisora.

Herrera cuenta que actualmente su hijo mayor está terminando una maestría en una universidad de Alemania, y que el otro estaba estudiando en Brasil y se devolvió a Colombia para buscar empleo ya que “habla varios idiomas y le gusta la docencia”.

Con ese perfil profesional de sus hijos, la mujer fue cuestionada en la emisora sobre por qué sigue cubriéndoles la deuda si ellos ya están “hechos y derechos” y en capacidad de pagar sus obligaciones financieras.

Su respuesta fue:

“Cuando mis hijos empezaron a estudiar hicimos un arreglo: que si ellos empezaban a trabajar inmediatamente, pagaban, si no, mi hija mayor y yo pagábamos mientras conseguían trabajo (…) A un hijo hay que ayudarlo, incluso, así ya esté casado”.

El caso de esta mujer fue escuchado en el Icetex, y de acuerdo con la emisora la entidad respondió que estudiará la deuda y se comunicará personalmente con la mujer para encontrar una solución.

La queja de esta mujer sirvió para que otros beneficiarios endeudados con el Icetex salieran a denunciar sus casos en redes sociales, aunque hubo otros que solo entraron a lamentar que la madre tenga que responder por las deudas de sus hijos y que le vayan a quitar su casa por eso.

Le embargan la casa a una sñra porq los hijos se endeudan para educarse! Y a los #Corruptos les dan casa por cárcel y no devuelven dineros?? — RichJC77 (@plomeria_bgta) 19 de diciembre de 2017

Y los hijitos no pudieron pagar la deuda y salvar la casa de la mamá? Ahora el malo es el icetex que les presto para que se educaran — FGC (@Fergoncif) 19 de diciembre de 2017

@BluRadio_Co yo tengo deuda con el icetex y estoy en época de amortización tengo 38 años tengo 2 hijas pago cuota de mi casa, y por una cosa no puedo de dejar pagar ninguna de las deudas que tengo y mucho menos poner a mi mama a que me respalde….. Eso es también es educación — juan m. rodriguez (@juanmrodriguez2) 19 de diciembre de 2017

Situacion vergonsoza, quitarle la casa a la mama de dos estudiantes porque sirvió de garante al prestamo de estudios, muestra al capitalismo salvaje resolviendo problemas sociales, La educacion debe ser gratuita y no comprometer la vivienda de los padres — Alfonso Marino (@alfonrafa) 19 de diciembre de 2017