Hugo Ospina dice que es candidato a Cámara, pero no está en lista de inscritos

Ospina, además, afirma que su fórmula para las elecciones es Hernán Penagos.

Actualmente, Penagos es representante a la Cámara por el departamento de Caldas. Para el periodo 2018-2022, aspira a ser senador, y su nombre sí aparece en la lista oficial de candidatos inscritos, publicada por la Registraduría.

Pero Ospina no está. Tan solo hay que buscar en el documento sus apellidos (Ospina Agudelo) o sus nombres (Hugo Alberto) en el documento para comprobarlo.

El artículo continúa abajo

La lista también está en Excel, disponible para descarga en este enlace, y ahí tampoco aparece el nombre del lider de los taxistas.

El anuncio de Ospina llama la atención, además, porque el plazo para inscribir candidatos al Congreso se venció el pasado lunes 11 de diciembre.

Sin embargo, la Registraduría hace 2 aclaraciones: que hasta el próximo lunes 18 los partidos podrán hacer cambios en sus listas, y que el documento publicado es “un listado preliminar” pues falta la revisión de los formularios físicos originales de inscripción.

Compañeros tengo el gusto informarles,que me inscribí como candidato a la cámara de representantes por Bogotá,108 partido dela U.fórmula al senado Hernán Penagos,juntos haremos la transformación delsector dtaxis! enpro d conductores, propietarios,empresas,usuarios !!

Ud vera aquien apoya ,ya lo dije y lo seguiré diciéndo,yo no represento a todo el gremio !!!pues no nesecito de su apoyo !!!ud vera aquien apoya !!esto es como el dr Uribe y santos no todos los apoyan !!!pero tienen mucha gente al rededor !!!!

— Hugo Alberto Ospina (@hugoospina55) December 14, 2017