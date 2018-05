“¡Me Mataron a #Milagros! [nombre de la gata]”, lamenta la denunciante en Facebook, donde también asegura que el caso fue expuesto a las autoridades de Protección Animal de Bogotá que están investigando, como se evidencia en el siguiente tuit de la entidad:

Informamos que el Instituto de Protección Animal está enterado del caso denunciado sobre un felino de nombre #Milagros y realiza lo requerido para surtir trámite a la denuncia con Fiscalía. pic.twitter.com/gwPt1ErHgP — ProtecciónAnimal BOG (@AnimalesBOG) May 10, 2018

Según explica, ella le entregó la gata a la pareja luego de hacer el “proceso de adopción responsable (filtros, entrevista, visita domiciliaria y posterior seguimiento de la misma)”. Las evidencias demostraban que el animalito era bien tratado.

Sin embargo, relata la joven en su cuenta personal de la red social:

“El día 5 de mayo, dicha pareja tuvo una discusión porque él le fue infiel a ella. Ella le pidió que sacara las cosas del apartamento (propiedad de ella) que no quería estar más con él. Este señor, efectivamente, fue a sacar sus cosas del apartamento y no contuvo su ira por la pelea que cogió a mi #Milagros a golpes y me la mató”.

El artículo continúa abajo

El acusado habría atacado al felino mientras estaba solo en la residencia. Ahora, el cuerpo del animal no aparece y dice la mujer que presumen que “lo botó a una basura”.

“Tenía la esperanza de que era mentira y él me devolvía a mi gatica, pero no. Él la mató. No sé si agonizó y él no la auxilió”, añadió la mujer que la entregó en adopción, en Blu Radio.

Además, esta persona publicó en su Facebook los pantallazos de la conversación que sostuvo ese día la pareja, donde el individuo le confesó a su novia que había matado a la mascota en un ataque irracional de rabia:

“Nata, no conforme con ser un hijo de pu%& contigo, acabo de cometer un error impulsivo y maté a ‘Mila’ de un golpe”, dice la primera parte del chat.

Facebook

El caso de maltrato animal ha sido rechazado masivamente en las redes sociales, donde varias personas etiquetaron al sujeto y hasta le publicaron insultos por la muerte de la gata.

Finalmente, la adoptante publicó algunas fotos del perfil de Facebook del presunto agresor (ver al final de la nota) y escribió: