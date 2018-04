El insólito hecho y que despertó la indignación de los boyacenses ocurrió a mediados de esta semana, en el occidente del departamento, de acuerdo con el diario Extra Boyacá.

Vargas Hernández fue sorprendido por los uniformados que lo dejaron a disposición en la URI de la Fiscalía de Buenavista por infringir el artículo 312 del Código Penal: “Ejercicio ilícito de actividad rentística”, añadió el periódico.

No obstante el detenido, en las últimas horas y después de una audiencia de imputación de cargos, quedó en libertad porque el delito señalado no contempla la sanción de la detención preventiva, según Blu Radio.

La emisora señala que por el proceso, el hombre se expone a una multa de entre 78 y 312 millones de pesos.

Vargas Hernández, oriundo del municipio de La Tebaida (Quindío), al ser consultado por medios locales aseveró que ejerce esta actividad desde hace 20 años con el fin de conseguir honestamente el sustento de su familia.

Por esto, varios usuarios en el municipio y a través de redes sociales rechazaron la captura del ‘rebuscador’. En Facebook se leen algunos comentarios, como el siguiente:

“Está bien que hagan valer una ley, pero la pregunta es por qué no cogen a las personas que hacen daño vendiendo drogas a los jóvenes. Por lo visto para ellos no hay ley”, “¿A ese pobre inocente q busca cómo llevar la comida a la casa?”, “Malo si trabaja, malo si roba. Por Dios, en toda ciudad se hacen rifas, o ¿es que en Muzo los policías no tenían oficio? porque esto si da pena”, “Hay mafiosos traqueteando droga en sus narices y no les dicen nada. La ley es para los de ruana”.