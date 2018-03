De acuerdo con Noticias Caracol, dos criminales estaban dentro del bus del sistema masivo de transporte de Bogotá asaltando a diez pasajeros. Los intimidaron con armas de fuego y los despojaron de sus celulares y demás pertenencias de valor.

Cuando los sujetos se bajaron del vehículo —en el barrio Bogotá II sector, localidad de Ciudad Bolívar— y mientras las víctimas pedían ayuda, la vendedora informal de empanadas se percató de la situación y comenzó a gritar para alertar a la Policía, pero fue atacada por uno de los vándalos.

“Al ver ellos que nosotros estábamos mirando, se bajaron a dispararnos porque nos dimos cuenta del robo”, declaró una testigo al noticiero.

La víctima, madre de dos niñas, resultó gravemente herida. “Se cogía la cara y no decía nada. Estaba muy tranquila, pero el reguero de sangre era impresionante”, aseguró un vecino a Blu Radio, que además agregó: “Los delincuentes se perdieron y la Policía capturó a unas personas que no eran”.

El artículo continúa abajo

Mientras los criminales continúan libres, la mujer permanece con “la bala atravesada en la garganta”.

“[El disparo] Afectó una parte de la lengua y ya no puede hablar. Tiene demasiado inflamada la cara, su boca. Ya no tiene dientes, se le están cayendo. Ya le está generando una infección y no pasa nada”, denunció una pariente de la mujer en el informativo.

Los familiares de la mujer dijeron en los dos medios que la “atención médica no ha sido la mejor” y piden a la clínica que autorice rápidamente la cirugía.