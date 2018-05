De acuerdo con el joven, en entrevista con Noticias Caracol, todo ocurrió a la madrugada cuando salía de esa zona hacia la Central de Corabastos a trabajar.

Mientras caminaba por una calle oscura, en un hecho de inseguridad, un delincuente lo embistió, lo amenazó con arma de fuego y le exigió que le entregara el celular. Esto contó la víctima al informativo:

“Me pega un cachazo por quitarme el celular. Yo no me opongo, pero al ver que él me pega pues yo reacciono a quitare el arma de fuego. Él me hace el primer disparo, pero no sonó. Hace el segundo disparo y gracias a Dios yo había volteado mi cara”.