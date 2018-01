Hallan muerta a Juanita, la niña de 4 años que fue arrojada a un caño

El cuerpo de la pequeña al parecer estaba atascado cerca de una reja en donde se acumulan residuos de la represa, y fue rescatado por organismos de socorro 11 días después de que la madre reportara su desaparición, informó el secretario de Gobierno de Caldas, Carlos Piedrahita, a través de la cuenta en Twitter de Gestión del Riesgo del departamento.

A la menor, identificada como Juanita Valencia, la estaban buscando desde el pasado 22 de diciembre, día en que, según explica el funcionario, su madre aseguró que una mujer la había arrojado a ella y a la niña al canal de agua para aparentemente robarle a su bebé, que en ese momento tenía en los brazos.

Este relato fue el que la madre de Juanita, Daniela Valencia, entregó a las autoridades sobre las 5:00 de la tarde de ese día, y aseguró que aunque ella logró salir del agua no pudo ayudar a su hija.

Además, que la mujer que la había citado en ese sector de El Chispero (en Chinchiná) desapareció con su bebé de un mes de nacida, que fue hallada horas después por la Policía en una finca en donde la presunta agresora la dejó a cargo de una familia a la que le dijo que era su hija, agrega La Patria de Manizales.

Daniela Valencia contó en Noticias Caracol que ella fue con sus hijas a este sector porque la mujer, identificada como Luz Mery Castrillón, de 47 años, la citó allí con la promesa de que le iba a dar varios juguetes para que las niñas tuvieran en Navidad.

“Nos sentamos a tomar algo y me empujó al agua (…) me dijo: ‘me deja cargar la niña’. Le dije que sí porque la otra estaba jugando en el borde del agua, entonces cuando yo cogí a mi bebé, ella me empujó”, contó la angustiada mujer en el noticiero, el 26 de diciembre.