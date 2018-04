Los bomberos de esa estación, además, pretendían tener un detalle con el sargento Bernal porque lleva 15 años de servicio en esa institución.

Por eso, utilizaron un carro escalera —que es de la entidad oficial y un bien público— para que el novio y su esposa se tomaran unas fotografías en el salón de recepciones, ubicado en el sector de Salitre El Greco (noroccidente de Bogotá), según explicó Bernal en Caracol Radio.

Lo hicieron con la autorización del jefe de la estación, pero en secreto de la dirección general del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que en un comunicado señaló: “Se inicia investigación interna por uso no autorizado de máquina en una boda”.

La polémica se ‘prendió’, este lunes, cuando comenzaron a circular unas fotografías en redes sociales, donde varios vecinos de la zona denunciaban el uso de la máquina de emergencias en un matrimonio privado.

Por lo que a las investigaciones se sumó la Personería de Bogotá, que también anunció “una indagación preliminar para determinar los presuntos responsables de la utilización irregular de un vehículo de bomberos”.

Frente a ese hecho, el sargento Bernal quiso explicar lo sucedido y dejar en claro que no se trató de un acto de mala fe, sino de un “homenaje” de sus compañeros de trabajo. Así lo manifestó en la entrevista que hizo la emisora:

“Fue un detalle que me quisieron realizar los compañeros de la estación de Chapinero. Yo me encontraba en el salón donde se llevaba a cabo la recepción, cuando me solicitaron que saliera un momento que había un detalle para mí; cuando me encuentro con que la maquina estaba afuera, cosa que para mí fue bastante grata, con la escalera extendida. Solicité subir a la plataforma de la máquina para tomarme una fotografías”.

El sargento Bernal también aseveró que el préstamo “se hizo con el permiso de jefe de estación a donde pertenece esta máquina” y que en constancia de eso “quedaron los registros en los libros de minuta”

En su declaración se mostró sorprendido por el escándalo, pues asegura que se trata de “una tradición no solo a nivel local, sino nacional e internacional […]. Es un homenaje que nos han hecho a nosotros los bomberos. Cuando han caído bomberos, se han llevado [carros] a su lugar de sepultura, y cuando han salido los bomberos pensionados”.

Prueba de ese señalamiento son los videos que existen en YouTube y en redes sociales, donde se aprecia a los socorristas de otros países participando en propuestas de matrimonio.

Por lo sucedido y al respecto a la versión del Sargento Bernal, el director de Caracol Radio Dario Arizmendi reconoció que se trató de un problema menor y expresó:

“El problema no es de Leonardo. Sus compañeros tuvieron la gentileza de tramitar el permiso con el jefe. El jefe les dice: ‘Sí, hombre, un detalle con Leonardo. No hay ningún problema’. El tipo actuó de buena fe, él sintió que no estaba abusando de un bien ajeno y de un bien público. No le paremos bolas, realmente, a un evento que no se lo merece…”.