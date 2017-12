“10 minutos antes de que lo mataran, me llamó”: novia de dueño de Surtifruver

Su nombre es Claudia Ximena López, de 37 años, y según dijo en una entrevista con Blu Radio el día del asesinato del empresario (20 de octubre de 2016) él le dijo que iba a cumplir una cita de negocios.

“Diez minutos antes de que lo asesinaran, él me llamó y me dijo que iba para una reunión aquí en Bogotá, y me dijo dos nombres, con dos personas”, contó López en la emisora.

Sin embargo, una hipótesis que maneja la Fiscalía es que ese día el empresario se iba a encontrar con una supuesta mujer, que nunca llegó. En cambio, dos personas en una motocicleta lo abordaron en el norte de Bogotá y le dispararon en varias ocasiones.

“A mí no me dijo eso. Como todo hombre, era muy reservado en esas cosas. A mí dijo que iba a una reunión de trabajo. Es más, ese día también programamos otras reuniones que él tenía para el viernes”, reaccionó la mujer al escuchar esa versión.

López contó en la cadena radial que Orjuela le había dicho que sentía que lo estaban siguiendo, y que luego ella experimentó la misma situación.

Foto: tomada de Facebook



En cuanto a Mauricio Parra, capturado como presunto determinador del crimen, la mujer dijo que se conoció con su marido y que hicieron una sociedad en 2014, pero que él nunca sospechó que tenía antecedentes que lo vinculan como testaferro de las Farc.

A comienzos de 2016, dijo, empezaron los problemas entre los dos socios, pues Orjuela se habría dado cuenta de que Parra era el amante de su exesposa, Berta Cecilia Rueda:

“Nombrarle a Mauricio Parra al señor Alonso era como nombrarle al peor enemigo (…). Me imagino que la forma en que cambió la relación fue porque quizás él ya sabía algo, y quería acabar la sociedad. Estaba desilusionado como socio y como amigo, porque le había ayudado mucho en los proyectos. Mauricio se le estaba metiendo a los negocios de Alonso y estaba haciendo negocios por debajo”.

En cuanto a su relación con Cecilia Rueda, la mujer explicó en la emisora que tuvieron problemas en 2008 porque ella se enteró de que tenía un amorío con el empresario, y que la despidió luego de siete años que llevaba en la empresa.

López dijo que entró en 2001 a trabajar como cajera en una sucursal de Surtifruver de la Sabana, a sus 21 años, y que poco a poco escaló laboralmente hasta llegar al departamento de compras.

La mujer recuerda que Orjuela era muy trabajador y que quería repartir sus bienes entre sus cuatro hijos, que nunca hizo una sucesión porque creía que iba a morir de viejo y que antes de su muerte se dio cuenta de que su exesposa le quería arrebatar su patrimonio.

Y así fue, pues antes de que el CTI de la Fiscalía capturara a Cecilia Rueda, implicada en el asesinato, ella hizo una reclamación de bienes en una notaría de Chía (Cundinamarca).

No obstante, la novia del empresario también reclamó sus derechos y un juzgado de familia reconoció la unión marital entre la pareja y dio vía libre al embargo de 185 bienes y cinco sociedades, en las que Orjuela figuraba como fundador, informó El Tiempo.

La mujer actualmente vive con su hija de 17 (fruto de una anterior relación) en un apartamento que está a nombre de la víctima, y dice que es lamentable lo que pasó ya que Orjuela era un hombre que trabajaba por su familia.