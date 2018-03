Petro, conocido artísticamente como el ‘Burro Mocho’, estuvo en entrevista con el programa La Tele Letal, del Canal Red Más, y contó algo que muy pocos conocían: que es primo en tercer grado de Gustavo Petro.

El cantante dijo que él es de Cereté (Córdoba) y que su primo es de Ciénaga de Oro. Además, contó que se conocieron en Bogotá, que fue a varias reuniones en su oficina y que desde un principio le dijo al exalcalde que “algún día iba a ser presidente”.

Pero los dos familiares se alejaron, según ‘Burro Mocho’ porque a Petro no le gustó que él fuera torero.

“Cuando llegó el momento de los toros; yo no sabía que él era enemigo de los toros y de los toreros, de un momento a otro dejó de hablarme. Yo le tengo aprecio y eso, pero no me volvió a hablar”.