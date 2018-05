La entidad, liderada por el Fiscal Néstor Humberto Martínez, aseguró que no pueden continuar los operativos para disminuir la criminalidad y detener a los delincuentes que tienen azotada la capital antioqueña debido a que no hay espacio para llevarlos.

En la publicación, dicen que el número de internos cada vez incrementa más el hacinamiento en las cárceles y por eso se están quedando en los auditorios de la Fiscalía.

Se espera una respuesta del alcalde Gutiérrez ante esta situación, y mientras llega, muchos han relacionado el caso con el reciente traslado de ‘Jesús Santrich’ a una sede de la Conferencia Episcopal Colombiana, que favorece sus condiciones de preso, mientras otros criticaron la labor de la Fiscalía:

Pues que los manden para los seminarios y los conventos, esa no es la última moda?

No le da vergüenza a @FiscaliaCol decir que no puede cumplir con su mandato ? Acaso eso no es prevaricado por omisión? @fcarrilloflorez @PGN_COL ustedes también van a renunciar ?

— Sergio Ramírez T. (@sramiret) 12 de mayo de 2018