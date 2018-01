Saliente director de Canal RCN no se explica cifras del mal rating

En declaraciones a El Tiempo, Reyes, quien será vicepresidente de asuntos corporativos de la Organización Ardila Lülle, también desestimó que la baja de audiencia hubiera tenido que ver con las posturas políticas del Canal, hechas evidentes a través de Noticias RCN.

“Este es un país polarizado, y hemos sido críticos del proceso de paz porque no ha sido bien manejado ni transparente, del que no se sabe a ciencia cierta qué se aprobó ni cómo se negoció”, dijo, dejando claro que las posiciones políticas no son establecidas por la directora del informativo, Claudia Gurisatti, sino por la organización. O al menos coinciden con esta posición.

“El trabajo que se hace en noticias es serio, independiente, profesional, mucho más integral, y debería ir más allá de esa percepción (de que es parcializado y agresivo)… el trabajo de Claudia Gurisatti como directora de noticias y de su equipo es excelente”, dijo.

A pesar de lo que dice Reyes, RCN estuvo en el ojo del hucarán por cuenta del cubrimiento del proceso de paz, en particular de la firma, y de las multimillonarias sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a los ingenios azucareros.

En el primer caso, llevó al set solo a contradictores del proceso, reflejando parcialidad y falta de equilibrio. En el segundo, dedicó espacios excesivos a atacar las decisiones de la SIC y no reveló a su audiencia que el grupo económico dueño del Canal también tenía intereses en los ingenios azucareros.