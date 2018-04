La mujer que hace la denuncia es Tatiana Álvarez Perdomo, que señala que el capitán Yeison David Muñoz aparentemente la engañó para obtener fotos de ella desnuda, y que luego la amenazó con enviárselas al esposo, un mayor de la Policía que trabaja en el Tolima, si no accedía a estar con él en la intimidad, según contó en noticias Hora 7/24.

Álvarez asegura que todo empezó en febrero de 2017 cuando ella conoció en redes sociales a una mujer llamada Andrea Mojica, con la que entabló una amistad cercana en Facebook. Llegó al punto de confiar tanto en ella que hasta se contaban intimidades de sus matrimonios.

Luego de unos siete meses de contacto frecuente entre las dos, Álvarez dice que un día accedió a mandarle fotos de sus senos a la que creía su amiga, pues ella le había dicho que se los mostrara porque también quería operárselos así.

Entre fotos ‘picantes’ y comentarios íntimos, la mujer dijo en el medio regional que recientemente descubrió que Andrea Mojica no era más que un perfil falso que presuntamente usó el capitán Muñoz para ganarse su confianza.

Luego de eso, explicó, el uniformado la contactó para decirle que estaba dispuesto a realizar las fantasías sexuales de las que hablaba con su amiga en Facebook.

“Me escribió: ‘hola, soy Yeison, ¿por qué me bloqueaste?’. En ese momento me doy cuenta que Andrea y Yeison son la misma persona, porque él está escribiendo desde un número que tiene como identificación previa el nombre de Andrea Mojica”.

Álvarez aseguró en Hora 7/24 que desde ahí empezó a vivir una pesadilla debido a que el capitán la amenazó con enviarle esas fotos a su esposo.

“Me veía acorralada, no sabía qué hacer. Le dije que entonces viniera a Barranquilla, pero respondió que no podía, porque él trabaja en Bogotá, en Presidencia (en el esquema de seguridad). Me propuso que nos viéramos entonces por cámara y yo accedí. Ese fue mi gran error, aceptarlo”, confesó.