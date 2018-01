En octubre pasado, García le pasó su carro por encima a Lina Molina después de un reclamo por choque simple. El carro de García se encontraba parqueado, con una de las puertas abiertas, y Molina la chocó.

De ese hecho, la mujer y su prima grabaron algunas partes del incidente. En un video, se aprecia que la esposa de García, junto a su hijo menor de edad, se acercan a Molina para pedirle que no grabe y que use su celular para llamar a la Policía.

El artículo continúa abajo

No obstante, la grabación se detiene en un momento sin explicación alguna, estableció Cuatro Caminos. Lo anterior hizo que la periodista de ese programa, Gloria Lozano, le preguntara a Molina la razón por la que paró de grabar.

“El video se para porque él (Camilo García) se acerca hacia mí, se me viene encima y me agarra el celular con una mano para quitármelo y con la otra me pega puños en el pecho”, fue la respuesta de la mujer.

Sin embargo, la periodista indica que hay algo que no cuadra en el relato de Molina:

“Si Lina dice que estaba grabando y que Juan Camilo se fue hacia ella para quitarle el celular y a golpearla, al menos habría quedado una imagen de Juan Camilo yendo hacia ella y habría quedado un forcejeo de ambas partes grabado en el celular, pero eso no fue así”.

En el programa de RCN, emitido este domingo por la noche, también entrevistaron a García y a su esposa. Los dos negaron que él se le hubiera acercado y golpeado a Molina, pero admitieron otro hecho de violencia.

Según lo explicado por ambos, García se enfureció cuando Molina dijo que tenía 4 horas para esperar a la Policía. Entonces, el hombre comenzó a pegarle patadas al carro de Molina. Lo anterior, según García y su esposa, porque tenían que llevar a su hijo al médico y no podían quedarse a esperar tanto tiempo.

En un momento del altercado, García decidió subirse a su carro y arrancar, pero se llevó por delante a Lina Molina.

Según la víctima, después de que García la arrolló, él siguió acelerando y frenando en varias ocasiones con el fin de seguirla maltratando.

Cuatro Caminos habló con un perito experto que revivió y analizó los hechos de ese día, y concluyó que lo dicho por Molina no era posible porque entre el momento en el que García aceleró y se detuvo, solo pasaron 2,7 segundos.

Además, añadió que Lina habría podido evitar el choque con la puerta del carro de García, pero ella asegura que no había espacio para que su carro pasara.

También explicó el perito que el segundo incidente fue un accidente de tránsito y no un intento de homicidio, porque se determinó que había una obstrucción visual para el conductor.

Pero según Camilo García, Lina y su abogado le pidieron mil millones de pesos para cambiar los cargos de intento de homicidio por lesiones personales.

Después de estas entrevistas, quisieron hacer una nueva conciliación con García. Pidieron 160 millones de pesos en efectivo y la entrega de un vehículo de 20 millones de pesos, pero García no aceptó.

Un mes después del accidente, Molina había dicho que su caso debería considerarse como un feminicidio.

Después del informe de Caminos, usuarios de redes manifestaron no creer las versiones de la víctima.

Lina solamente quería sacar platica. Armó todo un show haciendose la víctima. Mentirosa. #4Caminos Que haga un curso de manejo mejor para q no destruya mas vidas. Y de paso q pague un psicologo por q esta mal de la cabeza. Aprovechada — Diana Forero (@DianaCFo) 22 de enero de 2018

#4Caminos esa vieja miente, jugo con la paciencia del hombre a quien sólo le importaba la salud de su hijo. — Carlos Sandoval (@Carl_sandoval) 22 de enero de 2018

La culpa es la del mini cooper se ve que es una arrogante, alguien que vaya con su familia no se pone a pelar y más con el hijo enfermo, he dicho caso cerrado. #4Caminos — Sebastian Morex DJ (@sebastian_morex) 22 de enero de 2018

#4Caminos Lina solo hace escándalo, tras de que la culpa fue de ella.😡 — NBR💎. (@nataborrego00) 22 de enero de 2018

#4Caminos muy triste señora lina aprovechar su profesión y destruir una familia..toda una farza — Claudia Torres (@Claus9457) 22 de enero de 2018

#4Caminos no le creo a Lina — LUIS FERNANDO DIAZ (@LUISF32) 22 de enero de 2018

Otros, sin embargo, manifestaron que le creen.

Manipuladores #4caminos ahora resulta que el gamin que insulta y le tira el carro a la víctima es inocente, no sean atrevidos. — Manuela Muñoz (@mmanuelamr) 22 de enero de 2018