Antanas Mockus le dio papaya a Vicky Dávila en plena entrevista

“Oiga pero yo veo que usted se trajo aquí una papaya, que no sé si quiere que se la partamos, se la va a comer, me la trajo a mí: ¿esa papaya a qué llama?”, preguntó Vicky al profesor Mockus.

#AlAire en @WRadioColombia hablando de mi candidatura al Senado, porque en el Congreso se juega el futuro de la paz y también mejorar el tema de la corrupción.#AntanasMockusEnLaW #SePuede#Verde1 pic.twitter.com/tL8lTsHaMw — Antanas Mockus (#1🌻) (@AntanasMockus) January 18, 2018

A lo que él respondió: “Llama a aprender a dar papaya (…) y hay que aprender a no tomarla toda, a compartirla. Yo creo que tenemos que arriesgarnos a pensar en un país con un Congreso que funcione bien, que genere respeto en la ciudadanía”.

Antanas, además, defendió al partido Verde por las críticas de muchos que dicen que esa colectividad “no tiene nada de verde”, si se compara con otros países.

“En este momento me he acercado de nuevo al partido Verde y creo que me han hecho un honor muy grande diciendo ‘organice usted la ideología del partido’. El resumen de la filosofía ambiental es la frase ‘Todavía se puede’, que quiere decir que no hay catástrofe fija, hay una esperanza”, dijo el candidato a La W.

