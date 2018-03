Además, otras 200 viviendas con todos los servicios públicos están en construcción para asignarse a varias familias en junio y está abierto el proceso de selección del constructor para las 909 casas restantes que se entregarán progresivamente hasta septiembre de 2019. Además, se avanza en una solución definitiva de agua potable para el municipio, informó la cartera de Vivienda.

El proyecto contempla los equipamientos necesarios para el desarrollo óptimo de la comunidad. Por eso está en construcción un Centro de Desarrollo Infantil que tendrá capacidad para atender a 300 niños. También se hará un ‘megacolegio’ que será aportado por el Ministerio de Educación.

“Estamos haciendo ciudades dentro de las ciudades. Estamos entregando no solamente los ladrillos, sino también una casa de la cultura, un CDI, un puesto de salud, una parte deportiva, es decir, realmente es una revolución lo que va a tener este municipio”, indicó el ministro Camilo Sánchez.

El artículo continúa abajo

Sin embargo, líderes comunales de Mocoa aseguran que la entrega de estas casas será un “acto protocolario y no real” porque las familias no podrán mudarse de inmediato a las casas nuevas. Explican que faltan las obras de urbanismo, como andenes y calles de acceso y le pidieron al Gobierno Nacional ser claro con los anuncios de la reconstrucción del municipio, asegura El Espectador.

Agua potable para Mocoa

Hoy se trabaja en la construcción de un acueducto definitivo para Mocoa, que contempla principalmente la ejecución de obras para los componentes de la planta de tratamiento de agua potable y un tanque de almacenamiento con capacidad cercana a 1.000 metros cúbicos.

El cronograma ha tenido retrasos porque algunas de las obras se encuentran ubicadas en el territorio del Resguardo INGA Mocoa, comunidad con la que se ha entablado diálogo en diversas ocasiones y se han pactado compromisos, pero no han permitido adelantar los trabajos, asegura el ministerio.

Ante esto, un líder indígena dijo en Blu Radio que “no han llegado a un acuerdo con el Gobierno para que pasen la tubería por un resguardo porque no les han cumplido lo inicialmente pactado”.

Otra mujer relató en la emisora: “Hoy no me pude bañar, me salía agua barro, siempre que llueve fuerte, la taza es llena de barro y el agua sale color café con grumos. No tenemos agua potable, nos toca todo de bolsa para cocinar”