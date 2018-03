Mamá e hija vivían solas dentro de esa vivienda —en una invasión—, donde la mujer administraba una tienda que abría todos los días antes de las 7:00 de la mañana, de acuerdo con El Heraldo.

Sin embargo, este del domingo, el yerno de Luz Dary (esposo de otra hija) se percató de que el negocio estaba cerrado. Aunque golpeó en repetidas oportunidades, ninguno le abrió la puerta, mencionan medios locales.

Por esta razón, el hombre decidió saltar una pared y entrar por el patio de la residencia. Allí se encontró con la doble tragedia. Esto, según describe El Universal:

“En la entrada del patio encontró tendida a Luz Dary. La mujer estaba desnuda y con evidentes signos de tortura. La habían atado de manos y piernas, y además tenía una herida en el cuello […] En uno de los cuartos, aún con una cuerda atada a una pierna y junto a una cama, encontró el cadáver de María Camila. Estaba semidesnuda, solo llevaba su ropa interior puesta”.

Además, una familiar de las dos víctimas fatales señaló, a ese diario, que la menor “tenía muchas heridas en los brazos, como que se defendió cuando la estaban atacando. Tenía moretones por todo el cuerpo y tenían trapos en la boca”.

Se presume que las mujeres fueron violadas y el ataque se perpetró en la madrugada, pero ninguno de los vecinos escuchó ruidos, ni llamados de auxilio. Hasta el momento, también se desconocen lo móviles del doble feminicidio, pues parientes de las mujeres indican que no tenían problemas con ninguno, indicó Noticias Caracol.

El artículo continúa abajo

Entre tanto, las autoridades del municipio ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por quien brinde información sobre los responsables del hecho atroz, añadió el informativo.

Finalmente, familiares, habitantes del municipio y el Alcalde de Magangué Pedro Alí Alí, protagonizaron una protesta este martes para pedir justicia por estos asesinatos.

El mandatario aprovechó y lamentó: “Están matando a la gente en los pueblos de la Sabana. No me siento más a hablar la misma mierda en un consejo de seguridad. Para qué si no hay ningún tipo de intervención en la zona rural de esta región”, cita El Tiempo.