15 dichos que siguen retumbando en los hogares de las familias colombianas

Estos son 15 de los dichos más sonados, y su respectivo significado:

1. Soldado advertido no muere en guerra. (Hacer algo indebido traerá malas consecuencias).

2. De tal palo, tal astilla. (Una persona es igual a su padre o madre, físicamente o en su personalidad).

3. Dime con quién andas, y te diré quién eres. (Se deduce cómo es alguien al ver quiénes lo rodean. Tiene una connotación negativa).

4. Cría cuervos y te sacarán los ojos. (Lo dicen los progenitores a sus hijos cuando son ingratos).

5. A caballo regalado no se le mira el colmillo. (Aceptar un regalo con alegría, así no cumpla las expectativas).

6. No me abra los ojos que no le voy a echar gotas. (Lo escucha quien realiza esa acción en medio de una discusión).

7. Mugre que no mata engorda. (Justificación de alguien al comer un alimento que cayó al piso).

8. Dios le da pan al que no tiene dientes. (Se le atribuye a una persona que obtuvo una gran oportunidad que, seguramente, no sabrá aprovechar).

9. Mejor pájaro en mano que cien volando. (Consejo de dar prioridad a lo seguro sobre lo incierto, que podría ser mejor).

10. A mal tiempo, buena cara. (Manera de animar a quien enfrenta algún tipo de problema).

11. A palabras necias, oídos sordos. (Omitir comentarios malintencionados).

12. Vino por lana y salió trasquilado. (Aplica a la persona que buscaba obtener una ganancia y resultó con una pérdida).

13. Cada tiesto con su arepa. (Cualquiera, independientemente de sus cualidades físicas, puede conseguir pareja).

14. Cuando el río suena, piedras lleva. (Los rumores de alguien tienen algo de cierto).

15. A quien madruga, Dios lo ayuda. (El día de quien lo hace será bueno, o luchar por las metas personales con diligencia garantizará el éxito).

