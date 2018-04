En el más reciente pronunciamiento sobre sus estados financieros, a propósito de la revelación de que Iván Duque había comprado un apartamento en Estados Unidos por 239 mil dólares, Petro dijo:

“Se dedican a ver que marca de zapatos y que tipo de pasajes uso, pero olvidan ver no solo que no tengo tierras ni carros, y mi casa con deudas; sino que su jefe (Álvaro Uribe) tiene decenas de miles de hectáreas de tierras y su candidato no puede explicar bienes”, reseñó El Heraldo.