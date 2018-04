El documento, que lleva las firmas de la Asociación Nomadesc, Universidad Intercultural de los Pueblos, Proceso de Comunidades Negras, Movice y Congreso de los pueblos, indica que las detenciones las hizo “el Estado Colombiano en representacióde derechos humanosn de la fuerza pública, presuntamente a cargo de la SIJIN”.

Añaden que “no se ha podido ubicar el lugar a donde han sido trasladas algunas de las personas detenidas, ni se cuenta con un pronunciamiento oficial de las organizaciones competentes”.

Ante la situación, los colectivos hicieron un llamado a la comunidad nacional e internacional a “acompañar esta solicitud y demandar de manera urgente garantías para la vida y para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos”.

Igualmente señalan que varios de los detenidos “habrían asistido a la mesa de diálogo con el Eln llevado a cabo en Quito-Ecuador y que estarían siendo sindicadas por rebelión y vinculadas a este grupo armado”.

Las organizaciones divulgaron los nombres de las personas retenidas que hasta el momento han podido identificar, y entregaron detalles de cómo, según su información, desaparecieron:

– Alejandra Dizú. Vicegobernadora del Cabildo Pueblo Nuevo y representante al tribunal de justicia de las autoridades indígenas del valle. Detenida a las 6:30 a.m. en su residencia ubicada en la ciudad de Cali, junto con su compañero. No se sabe a donde han sido trasladados. En el momento de la detención se encontraba con su hija de 7 años, a quien el ICBF se llevó. No se sabe nada del paradero de la niña.

– Sara Liliana Quiñones Valencia y Tulia Marys Valencia (Consejo Comunitario Alto Mira, líderes defensoras del proceso de comunidades negras). Detenidas a las 6:30 a.m. en su residencia ubicada en la ciudad de Cali.

– Harold Montifar, Pedro Dorado, Ricardo Dirado, Yamile Montenegro, Darío Dorado, (Minga por la paz de nariño). Detenidos en el municipio de Samaniego, Nariño.

– Porfirio Samaniego (concejal) y Alveiro Betancourt (expersonero). Detenidos en el municipio de

Samaniego Nariño.

– Manuel Molina. Detenido en el municipio de Guachavez- Nariño.

– Alejander Garzón (expersonero del municipio de Ricaurte).

Las delegaciones de la guerrilla del Eln y del Gobierno de Colombia anunciaron hoy que habrá una pausa en el quinto ciclo de conversaciones hasta que se decida cuál será la nueva sede del diálogo, después de que Ecuador anunciara que deja de ser garante y de albergar el diálogo.

El presidente, Juan Manuel Santos, reveló este viernes que ha recibido la oferta de albergar las conversaciones a partir de ahora por parte de Chile, Brasil, Cuba y Noruega, los tres últimos países garantes del proceso de paz con esa guerrilla.

Según datos de la ONU, el año pasado fueron asesinados un total de 121 defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios en Colombia.

Con EFE.