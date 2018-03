Sin embargo, asegura la joven, cuando ella ingresó se percató de que el bus iba sin pasajeros y sin luces, pero el hombre le habría ofrecido acercarla a un lugar que no estuviera tan solo para que tomara otro transporte.

“El conductor me dijo que no cruzara la registradora, que estaba fuera de servicio. Que me pasara adelante para que no me fuera atrás sola porque la buseta iba sin pasajeros”, contó la joven en Blu Radio.

Incluso, en un video (ver al final de la nota) que circula en redes sociales se observa a la mujer —a las 9:23 p.m.— caminando hacia la avenida (occidente de Bogotá). Enseguida, el bus del SITP Provisional de color amarillo se detiene, ella se sube y el vehículo arranca.

Después de que el presunto abusador comenzó el recorrido por la calle 13, la joven relató en la denuncia, que instauró en la Fiscalía y que difundió Noticias Caracol, la forma en la fue abusada:

“Llegando a la Boyacá, el conductor me empezó a decir que yo era muy bonita. Que qué ojos tan bonitos, que tenía bonito el cabello. Yo le dije que me bajaba, pero él se me acercó y me intentó besar. Me tiró hacia la parte del asiento de él y me bajó mi pantalón, me rompió mi blusa, me bajó el interior hasta la rodilla. Él se bajó los pantalones y me puso la pierna de él en mi pierna…”.

En las últimas horas, Caracol Radio indicó que Medicinal Legal le practicó los exámenes de rigurosidad a la víctima y “confirmó que hubo un abuso sexual”.

Después de que ocurrió el presunto acceso carnal violento, la mujer dice que el conductor la bajó del bus. Así lo narró en Blu Radio:

“Él, más adelante, me deja bajar porque empieza a llamarlo una tal ‘princesa’. Él se pone muy nervioso y ya me deja bajar y me tira como dinero”.

La mamá de la víctima aseguró en el informativo que ellas interpusieron el denuncio el “día primero en la noche” y agrega: “Nos tuvieron ahí hasta el siguiente día como a las 4:00 de la mañana. Le tomaron la denuncia, la remitieron a Medicina Legal, de ahí la remitieron al hospital [El Guavio] y quedó hospitalizada”.

Entre tanto, la denuncia pública y el video lo dio a conocer el veedor ciudadano, Armando Vergara, que manifiesta que “hasta el momento la Fiscalía no se ha manifestado, ni la empresa”, pero que ya “tienen sospecha de dónde [operador] es el bus”.

Por su parte, Transmilenio lamentó “los hechos ocurridos contra una mujer por parte de un conductor del SITP provisional” y aclaró:

“El conductor implicado en los hechos hace parte de un bus SITP PROVISIONAL y, por lo tanto, no hace parte de los concesionarios de la entidad”.

La investigación está a cargo de la Policía y la Fiscalía que trabaja en otros videos para identificar al supuesto agresor.