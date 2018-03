Pese a que la denunciante dio a conocer los hechos hace varios meses ante Sara Ángela Arturo, directora de la regional en Nariño, y la denuncia reposa en la oficina de control interno disciplinario, la entidad decidió trasladar la denuncia a la Fiscalía luego de que Blu Radio hiciera público el caso.

Según la exfuncionaria, que ejercía como enfermera, su jefe tuvo comportamientos indebidos hacia ella que muestran el acoso. Relata que cuando se presentó a la entrevista Vinueza le preguntó por su aspiración salarial, y él le dijo que la pagaba 700.000 pesos más y que se presentara al día siguiente.

Además, Cabezas afirma en el documento que publica la emisora que hacia todo tipo de comentarios: “Por ejemplo: desde que entraste me impacté por tu belleza. Por el porte, tú me interesas. No había mirado a una negra así, ese pelo grande. Por eso te contraté”.

La enfermera también afirma que luego de que se creó un rumor de una relación suya con un compañero, el subdirector le prohibió a él la entrada a la enfermería pese a que “el joven tenía inconvenientes con la presión”, y también le prohibió a ella “que recibiera algún funcionario o aprendiz varón del Sea en la sala de enfermería”, siendo ese su sitio de trabajo.

Además, Vinueza la invitó a su casa a tomar vino y le ofreció contrato para 2017. Cabezas afirma que como no accedió a sus pretensiones, él decidió no renovarle el contrato pese a los buenos comentarios sobre su desempeño. La enfermera señala que varias personas trataron de interceder a su favor pero él les dijo “que no quería saber nada” de ella, por lo que quedó desempleada.

El subdirector de la regional del Sena, por su parte, rechazó las acusaciones y las calificó como calumnias en contra de su “buen nombre y reputación” pues no conocía a Cabezas personalmente.

Vinueza le dijo al Diario del Sur: “Debo expresar que las acusaciones en mi contra son totalmente falsas. Son señalamientos montados por el microcartel de la injuria y calumnia que actualmente existe en Tumaco de manera particular. Se trata de algunos facinerosos que se han basado en las redes sociales con perfiles falsos hablando de situaciones que no son reales”.

El funcionario puntualizó en que “personas que están en su contra y que no quieren que continúe como subdirector del Sena se han encargado de publicarlo el documento”.