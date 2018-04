Esa parte, que no está presente en todos los audios, fue hecha notar por el comentarista de Blu Radio Aurelio Suárez, quien no solo es docente, sino que ha sido tradicional crítico de Uribe.

“Yo les enseño a discutir… es que los profesores lo único que les enseñan es a gritar, a insultar, y no es enseñan a debatir, les retuercen el cerebro”, dijo el expresidente, dirigiéndose a los estudiantes.

A pesar del tono hostil de ‘la fuerza de la calumnia’, Uribe luego dijo en Twitter:

Si encuentran un insulto mío, o una actitud descompuesta frente a los estudiantes que tratado de sabotearme que lo publiquen. Pedir debate a los profesores no es insultarlos. Cuando algunos tergiversan la realidad insultan la cátedra — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 30 de abril de 2018

¿Por qué hace esto Uribe, luego de su otro desatino, al calificar de ‘muerto bueno’, al reproducir en un trino la afirmación de un tercero sobre Carlos Enrique Areiza, un eventual testigo en su contra, asesinado en días pasados.

“Yo creo que lo hace de una forma calculada. Él sabe que no pierde un voto. El magisterio no va a votar por él. Los profesores tienen otros candidatos. Y es una conducta que usa mucho Donald Trump, por ejemplo: tratar de interpretar las molestias de un sector de la sociedad contra otros, frente al magisterio, los sindicatos, Fecode, hay un gran resentimiento en esa Colombia de clase media y Uribe está explotando eso… Esas son las formas del populismo, de tratar de oprimir los botones que generan pasión. Algunos creen que el populismo es solo ofrecer cosas, a veces es no ofrecer cosa, es generar rabia en contra de un sector para generar la adhesión y el apoyo de otro sector. Ahí está interpretado mucha gente. No perderá ni un voto”, dice Alvaro Forero, también comentarista de Blu Radio.