El intercambio de mensajes se dio en la red social en las últimas horas, y al hacerse popular muchos vieron sus respuestas como una “falta de profesionalismo”.

Todo comenzó con un llamado de atención de un arquitecto colombiano que ganó un concurso en China en los últimos días:

Quinn vio el mensaje y respondió de esta forma:

Pues si no nos cuentan cómo nos vamos a enterar …informe y no llore

El artículo continúa abajo

Sus palabras fueron desconcertantes para muchos, y le recordaron otras polémicas que ha tenido por expresarse de forma similar.

El joven aprovechó una de ellas y le envió una foto en la que aparece sentado solo en una mesa, recordando el episodio con Humberto de la Calle en la que el candidato aparecía tomando una cerveza, y que luego utilizó como estrategia de campaña.

Los mensajes continuaron:

Las críticas de otros periodistas y tuiteros no se hicieron esperar:

Yo no es que sea una lumbrera ni mucho menos. Pero de verdad el nivel de los periodistas que tienen el control de la información en los medios masivos es bajísimo. Qué tal la respuesta de esta señora a una crítica porque no se informa sobre un premio a un man en china. pic.twitter.com/0xF6hM9hwH

Qué acaso la función de ustedes no es investigar e indagar lo que sucede en el mundo? Responderle ”informe y no llore” a alguien que deja el nombre de #colombia por lo alto, es muy bajo. Informe ud más bien si ese título que lleva encima le queda grande.

@darcyquinnr yo, como periodista egresado de la misma universidad que usted NUNCA he tenido problema en contactar a @DanGamboaB , asi sea una estupidez que le ponga yo en instagram él contesta. Lleva meses contando lo del concurso y el viaje, no se justifique.

Darcy con todo el respeto y admiración que le tengo, debo decirle que esa no es una respuesta. Simplemente con averiguar quienes son y hacerles la entrevista es suficiente. La palabra no puede seguir siendo un instrumento de agresión.

Hey puede q usted tenga razon , pero no me parece q esa sea la forma de contestar igual la labor de ustesdes los periodistas es buscar la noticia no todo se lo pueden entregar en la mano su respuesta tambien es una excusa , espero no lo tome a mal muchas gracias

— Andres sanabria (@Andress49000146) 27 de marzo de 2018