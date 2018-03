Según el ente de control, esa cantidad de residuos mixtos (llantas, muebles viejos, escombros, entre otros) en las calles de la capital “demuestra que la problemática de aseo no está resuelta y sigue siendo grave”.

“Si no fuera por los medios de comunicación y los organismos de control aquí no pasaría nada. No habría ninguna situación crítica de basuras. No habría ningún problema, sería puro ‘melodramatismo´ como lo calificó la Administración. Los más de 350 puntos críticos de recolección de basura no existirían”, expresó Carmen Teresa Castañeda, personera de Bogotá.