El escritor de ‘Perder es cuestión de método’ (1997) enfoca su columna en El Espectador en el debate en el que el senador y líder político del ‘Centro Democrático’ arremetió contra el senador Carlos Fernando Galán, pero especialmente hizo énfasis en que al senador y expresidente nada lo toca, ni el sistema de judicial le hace mella.

“…porque a Uribe, el “perseguido político” número uno del país, todo se le da a su medida: jueces magnánimos y testigos que olvidan. O al revés: jueces que olvidan y testigos magnánimos. ¿Qué pasó con la investigación sobre la violación de Claudia Morales, de la que era el principal sospechoso? Silencio, olvido. ¿Qué pasó con lo de Pedro Juan Moreno? Silencio, olvido. Para ser el perseguido número uno, la verdad es que no le va tan mal”, destacó el escritor en El Espectador.

El editorial de El Tiempo de este sábado está dedicado a los chicles y los cigarrillos que tiran al piso miles de ciudadanos a diario.

“Estos dos desechos, en particular, tardan varios años en degradarse y, además de colapsar nuestras alcantarillas, liberan miles de sustancias tóxicas que terminan en las fuentes de agua. Una sola colilla tiene más de 4.000 químicos (de los que al menos 50 son cancerígenos) y puede infectar hasta ocho litros de agua”, señala ese periódico.

Esto, a propósito de la propuesta de la concejal Lucía Bastidas que propuso en el cabildo distrital imponer sanciones a quienes tomen la calle como botadero de basura.

Armando Silva, en su columna de El Tiempo, hace un breve análisis sobre los eslogan que las campañas presidenciales han creado para convencer electores. Por ejemplo, destaca el uso inapropiado de adverbios, la reiteración de viejas ideas políticas o el manejo de imaginarios tan comunes como áridos.

Aspectos buenos y malos que juegan a favor y en contra de los aspirantes a la primera magistratura del país.

El analista político y columnista de El Tiempo Francisco Barbosa reitera que la paz fue un intento que podía fallar desde cualquier punto: la implementación, la reparación, la inclusión, la justicia y los programas de sustitución de cultivos.

“Nada de eso se está logrando. En las zonas transitorias no quedan guerrilleros, la delincuencia ha continuado, las armas no se entregaron en su totalidad, las disidencias pululan, los cultivos de coca ya van por 220.000 hectáreas, la justicia transicional no arranca, la devolución de los niños es un grave pendiente del proceso, hay una preocupación por el manejo de los recursos de la paz, se asesina a los líderes sociales y, para rematar, uno de los cabecillas de las Farc, alias Jesús Santrich, fue capturado con fines de extradición a Estados Unidos por “conspiración para exportar cocaína”. En pocas palabras, el proceso terminó siendo una carcasa bien pintada de automóvil BMW último modelo, pero sin motor”, acentuó Barbosa en el periódico.