“Hay que votar por De la Calle para no escoger entre el cáncer o la sífilis”

El columnista de la revista Semana Antonio Caballero afirma que el candidato liberal es “menso peor” que los demás aspirantes a la Presidencia de Colombia.

“No es que De la Calle no haya tenido también sus pecadillos varios”, anticipa a decir Caballero antes de mencionar por qué el antiguo alfil de Pastrana, Uribe y de Santos es el candidato más idóneo, por trayectoria y experiencia, para dirigir los destinos el país.

“La principal razón para votar por Humberto de la Calle no está en lo que él ha sido, malo o bueno, sino en lo que no es: no es ninguno de los otros cuatro candidatos, que son peores”, puntualizó el columnista.

La guerra va a volver

Esa es una de las afirmaciones que hace María Jimena Duzán en la revista Semana al analizar las posibles consecuencias que traería para el país la muerte de Jesús Santrich. Y señala directamente al fiscal Néstor Humberto Martínez como uno de los responsables de que la paz acordada con las Farc se derrumbe en víspera de un nuevo gobierno.

Y al exministro Rafael Pardo por el fracaso del posconflicto. A propósito de eso, Duzán dice:

“El gran responsable del fracaso del posconflicto se llama Rafael Pardo, así hoy día quiera escudarse en que él fue el primero en alertar a la Fiscalía de que había malos manejos. Fue el inspirador de la CSVI, que fue un fracaso porque no pudo desarrollar un modelo de reincorporación comunitario como el que se había acordado y porque tercerizó todo los proyectos para repartirlos con criterios políticos y no técnicos”.

A Petro le favorece la complicidad de la plaza pública

María Isabel Rueda ha dejado ver una vez más que su candidato a la presidencial no es otro más que Iván Duque para quien sobran los elogios y los reconocimientos, que no tienen los demás candidatos que, a su parecer, son menos consistentes en sus intervenciones, especialmente en los debates.

Los principales reparos de Rueda caen, sin embargo, sobre Gustavo Petro:

“Petro, por su parte, dejó la silla vacía en el debate de Teleantioquia, un territorio que no le es propicio. Al igual que con los medios, a los que no contesta regularmente las preguntas del día, sabe que le es más cómplice la plaza pública, donde nadie lo confronta o lo cuestiona. Allá puede echar sus mentiras sobre aguacates y paneles solares. Su última prueba en plaza pública fue presentarse como Moisés. “El pueblo huyó del faraón hacia la libertad y decidió partir las aguas de la historia”. Habrá quien se lo crea”, afirmó en su columna de El Tiempo.

Sergio Fajardo no tiene con qué hacer un arrancón

Mauricio Vargas en su columna de cada domingo en El Tiempo hace un análisis de la situación política del profesor y candidato de Compromiso Ciudadano para las presidenciales de este año.

“El exalcalde no está perdido, pero reitero que, para pasar a segunda vuelta, tendría que protagonizar un acelerón digno del Ferrari más veloz, en las dos semanas que quedan. Y hasta hoy no se le ven ni la convicción en el discurso ni las propuestas audaces e impactantes que podrían activar semejante arrancón”, precisó el columnista.

Lo que une a Petro y Uribe es una paradoja

Al menos así lo ve Felipe Zuleta en El Espectador este fin de semana.