"Atlético Nacional es hoy una institución del montón", y otras 3 opiniones del día

“Atlético Nacional ya no es el faro que alumbraba en los años anteriores”: Iván Mejía.

Según el reconocido analista deportivo, el equipo antioqueño “atraviesa “gravísimos problemas que dejó el paso de (el técnico español Juan Manuel) Lillo, y su presidente, Andrés Botero, “parece que todavía no ha asimilado de qué se trata el tema”.

Mientras el verde “ha pasado a ser una incógnita absoluta”, el columnista de El Espectador destaca la gestión de Gustavo Serpa y Enrique Camacho en Millonarios, equipo al que ve “enrumbado y consolidado con objetivos claros”.

Mejía también destaca que Once Caldas y Pasto han contratado “en grande”, ya que serán protagonistas de la lucha por el descenso.

Para erradicar la violencia del fútbol hay que comenzar por los medios de comunicación

Álex Grijemo comparte en As su lectura de la revista gratuita ‘El balón in the game’, cuyo tema fue el reciente clásico español en el estadio Santiago Bernabéu, y se declara sorprendido por la “concentración de palabras agresivas”, que posteriormente analiza.

“El lenguaje bélico ha acompañado siempre al fútbol: ‘tiro’, ‘disparo’, ‘cañonazo’, ‘obús’, ‘defensa’, ‘ataque’, ‘retaguardia’, ‘ariete’, ‘bombear’, ‘asedio’, ‘incursión’, ‘ha fusilado al portero’… Y a ello se le añaden expresiones de cierta violencia: ‘Salimos a morir’, ‘venderemos cara nuestra piel’, ‘este rival te puede matar en una jugada’…”

El autor reconoce que “los periodistas han ido cuidando ese léxico en los últimos años”, sin embargo, espera un poco de reflexión desde los medios de comunicación “sobre el ambiente psicológico que crean algunos términos”.

2018 “será un año electoral muy movido en Latinoamérica, con la corrupción como tema central”: El Tiempo

El diario capitalino repasa el panorama electoral en la región y saca varias conclusiones, una de ellas, que con la salida de Michelle Bachelet del gobierno chileno, no hay mujeres en el poder, y “las candidaturas femeninas están pendientes de cuajar”, al menos hasta el momento.

Otro ingrediente destacado por el editorial de El Tiempo es la desconfianza:

“Sin duda, una puerta abierta al populismo de izquierda o de derecha que tanto daño les ha hecho a nuestras democracias y a nuestras economías”.

El ‘estilo Mujica’ es admirable, pero no puede ser una receta para toda la sociedad

Thierry Ways reconoce cierta admiración por José Mujica ‘el hombre’, y a la vez rechazo por Mujica ‘el mito’: comparte el idealismo que propone el ‘Pepe’ (un planeta menos consumista, más cariñoso, más justo y menos conflictivo), pero al mismo tiempo critica que el expresidente uruguayo “no ofrece alternativas razonables (y) nos invita a construir un mundo irreal”.

“La renuncia radical al materialismo es una fuga de la realidad. Chévere ser como ‘Pepe’, pero, si todos somos así, ¿quién va a crear empresas y generar empleo? ¿Quién va a esforzarse por encontrar el duro equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental? ¿Quién va a encarar –pues existen– la maldad y el crimen?”, pregunta la columna de El Heraldo, y concluye: