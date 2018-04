Así lo afirma Ramiro Bejarano este domingo en su columna de El Espectador. Pero lo que realmente importa para él es que esa muerte pasará frente a los colombianos sin que genere “estremecimiento” ante la inminencia de las graves consecuencias políticas y de seguridad que traerá al país.

Y enseguida agrega:

“Ya veo la cara de felicidad de quienes quieren que las Farc regresen a sus acciones criminales, que los hay y además furiosos, porque reanudada la guerra no tendrían nada que perder (…). A la mayoría de los entrevistados se les notó que lo que los ofende no es que Santos no haya encarcelado a los jefes de las Farc antes de ir al Congreso, sino que ganara el Nobel”.