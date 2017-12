¿Desconfianza o falta de plata? 67 % de colombianos no les prestaría a candidatos

De ahí para abajo, los porcentajes, aunque muy, muy bajos, coinciden relativamente con los de las preferencias electorales.

Así lo revela la encuesta realizada por Yanhaas para la alianza de medios RCN Radio, La FM, Noticias RCN, los periódicos El País de Cali, El Universal, El Colombiano, Vanguardia Liberal y La República, y que muestra un empate técnico entre el candidato de la Coalición Colombia, Sergio Fajardo, y el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Hablando en serio, la encuesta no preguntó si era por desconfianza que no prestarían plata o porque, definitivamente, no tienen. Pero con tanto político corrupto, es normal que uno cuide la billetera frente a ellos, a pesar de su discurso anticorrupción.

Los siguientes son los paupérrimos porcentajes de colombianos dispuestos a prestarles plata a los candidatos:

2. Gustavo Petro, 5 %

3. Germán Vargas Lleras, 4 %

4. Marta Lucía Ramírez, 3 %

5. Iván Duque Márquez, 3 %

6. Humberto de la Calle, 2 %

7. Clara López, 2 %

8. Alejandro Ordóñez, 1 %

9. Piedad Córdoba, 1 %

10. Jun Carlos Pinzón, 1 %